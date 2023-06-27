The American Conservative: Запад санкциями против РФ сам приблизил конец своей гегемонии

Единственным результатом антироссийских санкций стало приближение конца экономической гегемонии коллективного Запада. И если на Западе не снимут с глаз идеологические шоры и не взглянут не изменившиеся политические и экономические условия, ситуация может закончится катастрофой.
С таким предостережением к своим читателям со страниц ежемесячного аналитического журнала The American Conservative обратился обозреватель Доминик Сансон. Перевод публикации на русский язык приводит информационный портал «ИноТВ».
По словам эксперта, Западу пора признать, что его попытки сплотить мир для совместного давления на Россию не только провалились, но и привели к прямо противоположному результату. Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли убедить присоединиться к антироссийской санкционной политике никого, кроме своих ближайших союзников – таких как Канада и Япония.
А число стран, выбирающих партнерские отношения с Россией, только растет.
Так Пакистан в начале июня впервые заключил с РФ контракт на поставки сырой нефти. Хотя новый премьер-министр этой страны Шехбаз Шариф пришел к власти около года назад с обещанием улучшить отношения с Соединенными Штатами и добиться выгодного соглашения о помощи с МВФ.
Однако 11 июня 2023 года Шехбаз Шариф заявил, что первая партия российской нефти, полученная Пакистаном, символизирует начало новых отношений между Исламабадом и Москвой.
По мнению обозревателя AC, этот шаг ярко демонстрирует, насколько многие страны пренебрегают усилиями Запада по ограничению доходов России от торговли энергоресурсами. Ведь Пакистан, как и многие другие страны, руководствуется собственными интересами и стремиться к выгодному для себя сотрудничеству.
«По данным Международного энергетического агентства, Москва сейчас отправляет 8,1 миллиона баррелей нефти в день, что является рекордным показателем начиная с апреля 2020 года. В январе 2023-го почти половина этих поставок предназначалась для Китая и Индии, доля которых в российском нефтяном экспорте с января 2022 года увеличилась соответственно с 21% до 29% и с 1% до 20%», – говорится в статье Сансона.
Также обозреватель отмечает, что не менее показательными, чем масштабы торговли энергоресурсами, являются масштабы совместных инициатив, которые распространяются под эгидой Москвы и Пекина в противовес деятельности западных международных организаций.
Так на недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялись встречи ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС.
Причем все большее число стран подает заявки на вступление в БРИКС. Только в текущем году таких заявок поступило около 20, в том числе от Объединенных Арабских Эмиратов и Венесуэлы.
И наконец, подчеркивает автор, очень тревожной для Запада тенденцией является отказ целого ряда стран от использования для международных расчетов американского доллара.
«На данный момент более 70% торговли между Китаем и Россией осуществляется в юанях, а российский Центральный банк в настоящее время держит 40% своих резервов в китайской валюте. В юанях происходит расчет и за нефть, которую из России получает Пакистан», – подчеркивает Сансон.
А ведь именно благодаря гегемонии доллара стала возможной нынешняя ориентированная на Запад геополитическая система, в незыблемости которой до сих пор убежден Вашингтон.
Однако международная обстановка уже меняется и не только из-за появления на карте мира новых экономических союзов, но и в результате недальновидных действий США. Особое влияние на ситуацию оказало решение американских властей заморозить и конфисковать российские валютные резервы, хранившиеся на счетах западных банков.
Именно попытка США использовать доллар в качестве оружия и инструмента давления вызвала в мире недоверие к действовавшей в течение многих десятилетий экономической модели.
И если Запад этого не поймет, если он не решится наконец снять с глаз идеологические шоры, ситуация обернется для него настоящей катастрофой, предупреждает Сансон. Ведь перестройка международной системы уже идет полным ходом. И когда доллар окончательно лишится статуса мировой резервной валюты, всем станет очевидно, что американская экономика представляет собой пустую оболочку.