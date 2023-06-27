The American Conservative: Запад санкциями против РФ сам приблизил конец своей гегемонии

По словам эксперта, Западу пора признать, что его попытки сплотить мир для совместного давления на Россию не только провалились, но и привели к прямо противоположному результату. Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли убедить присоединиться к антироссийской санкционной политике никого, кроме своих ближайших союзников – таких как Канада и Япония.