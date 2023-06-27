Euractiv: Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО еще на один год

Срок пребывания генсека НАТО Йенса Столтенберга на занимаемой должности могут продлить еще на год. Об этом написало издание Euractiv.
Портал ссылается на собственные источники. Высокопоставленный представитель дипломатической службы Альянса отметил, что политик продемонстрировал способность быть эффективным руководителем в период кризиса.
«Коней на переправе не меняют», – сказал собеседник издания.
По словам источника, такой шаг позволит сосредоточиться на предоставлении военной помощи Украине. Кроме того, это даст возможность избежать дискуссий по поводу назначения нового генсека.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены принять решение об усилении воздушной обороны на восточном направлении. Это произойдет на июльском саммите в Вильнюсе.