РИА Новости: российские ударные вертолеты сорвали военные планы Киева

Сейчас срок жизни украинской бронетехники очень недолгий. По оценке военного обозревателя РИА Новости Захара Андреева, больше всего ее уничтожают боевые вертолеты. В российских войсках основными ударными машинами являются Ми-28Н и Ка-52. Сейчас ВСУ отдают предпочтение ночным операциях, но радары этих вертолетов засекают противника даже в непогоду и в темное время суток.