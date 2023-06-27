РИА Новости: российские ударные вертолеты сорвали военные планы Киева

Украинское контрнаступление застопорилось из-за неспособности войск противостоять российским вооружениям. В первую очередь, речь идет об ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52.
Сейчас срок жизни украинской бронетехники очень недолгий. По оценке военного обозревателя РИА Новости Захара Андреева, больше всего ее уничтожают боевые вертолеты. В российских войсках основными ударными машинами являются Ми-28Н и Ка-52. Сейчас ВСУ отдают предпочтение ночным операциях, но радары этих вертолетов засекают противника даже в непогоду и в темное время суток.
«Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго», — подмечают эксперты.
Кроме того, в зону СВО начнут поступать усовершенствованные Ка-52М. Западные аналитики полагают, что ВСУ равно или поздно подберут тактику против этих вертолетов, но на это уйдет время.