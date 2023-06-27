Александр Дудчак: прибалтийским «вымиратам» поручили пустить «пробный шар» в сторону России

По данным прибалтийских СМИ, Эстония вскоре намерена продать портовые терминалы в портах Мууга и Силламяэ, не попавшие под санкции ЕС и принадлежащие компаниям из РФ. Как сообщил «Политике Сегодня» экономист и политолог Александр Дудчак, эта противоправная операция является для Запада своего рода «разведкой боем».
Как сообщает портал Rubaltic.ru, власти Эстонии намерены продать с аукциона навалочные и наливные терминалы в портах Мууга и Силламяэ, принадлежащие российским компаниям. По данным издания, МИД Эстонии вскоре намерен направить на согласование поправки к закону о международных санкциях, которые легализуют отъем российских активов.
Пресс-секретарь МИД Керстин Мересма подтвердила, что законопроект предусматривает «использование российских активов, на которые санкции не распространяются». Доходы от продажи портов российских компаний DBT и EuroChem Terminal Sillamäe планируется направить для оказания помощи Украине. Эстония вознамерилась стать первой страной в Европе, легализующей отъем российских активов, не входящих в число замороженных из-за санкций.
Владельцами имущества, которое может уйти с молотка, являются компании, везущие удобрения из России — DBT и EuroChem Terminal Sillamäe. По логике эстонских властей, если Россия «возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, то в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное у олигархов имущество».
Напомним, в мае 2023 года стало известно, что грузооборот портов Эстонии снизился за год на 27,5%, до 2,1 млн тонн. По мнению аналитиков, без русского транзита все эти терминалы — «всего лишь тупиковый полустанок в степи», впрочем, как и вся транспортная инфраструктура Прибалтики. По данным СМИ, Латвия уже распродает рельсы и грузовой состав железной дороги за ненадобностью. Литва еще пока держится на российском транзите в Калининград, но и она активно «рубит сук, на котором сидит».
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, если жесткой реакции на отъем собственности РФ не последует, то дальше процесс будет идти по нарастающей.
«Похоже, этому прибалтийскому "пустырю" на Западе поручили "пустить пробный шар" — посмотреть, как Россия отреагирует на полный беспредел с отъемом активов своих бизнесменов. Эстония маленькая, и ее Западу совсем не жалко, если со стороны России последуют какие-то ответные меры. Но вообще с этими "прибалтийскими вымиратами" мы традиционно ведем себя слишком мягко. Поэтому, если жесткой реакции на отъем нашей собственности не последует, то дальше процесс будет идти по нарастающей», — прогнозирует аналитик.
По его словам, сегодня арестовать эстонскую собственность в России трудно — она, если и имеется, то совершенно минимальная. Кроме того, с момента начала военной спецоперации прибалты фактически свели к нулю все внешнеторговые отношения с Россией.
Напомним, ранее евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом передала в Европарламент петицию от граждан, которые призвали руководство Евросоюза принудить Таллин к снятию запрета на въезд в страну для россиян.