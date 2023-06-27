Александр Дудчак: прибалтийским «вымиратам» поручили пустить «пробный шар» в сторону России

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что грузооборот портов Эстонии снизился за год на 27,5%, до 2,1 млн тонн. По мнению аналитиков, без русского транзита все эти терминалы — «всего лишь тупиковый полустанок в степи», впрочем, как и вся транспортная инфраструктура Прибалтики. По данным СМИ, Латвия уже распродает рельсы и грузовой состав железной дороги за ненадобностью. Литва еще пока держится на российском транзите в Калининград, но и она активно «рубит сук, на котором сидит».