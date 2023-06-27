Вашингтон на безвозмездной основе передал береговой охране Тайваня дроны-разведчики Jump 20

Власти США безвозмездно передали береговой охране Тайваня тактические разведывательные беспилотники типа Jump 20. Об этом сообщили в Центральном информационном агентстве острова.
«Беспилотники могут применяться для патрулирования, выявления фактов незаконной торговли и передачи грузов в открытом море», — говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА также можно использовать в борьбе с браконьерами и для гуманитарных операций. В работе Jump 20 практически бесшумны и могут находиться в воздухе до 14 часов. Экс- замглавкома ВВС Тайваня Чжан Яньтин отметил, что они усилят имеющиеся возможности подразделений береговой охраны государства.