Вашингтон на безвозмездной основе передал береговой охране Тайваня дроны-разведчики Jump 20

Отмечается, что БПЛА также можно использовать в борьбе с браконьерами и для гуманитарных операций. В работе Jump 20 практически бесшумны и могут находиться в воздухе до 14 часов. Экс- замглавкома ВВС Тайваня Чжан Яньтин отметил, что они усилят имеющиеся возможности подразделений береговой охраны государства.