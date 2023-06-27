Скотт Риттер: украинские военные в ходе контрнаступления были поражены жестким отпором российской армии

Большинство личного состава ВСУ, участвующего в контрнаступлении, поражено жестким и профессиональным отпором российской армии. Такое заявление сделал американский военный эксперт Скотт Риттер.
Он сообщил в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом, что атаки украинской армии на позиции ВС РФ сразу пошли не по плану.
«Российская армия, возможно, самая профессиональная в Европе. Эти мобилизованные ребята не только отлично подготовлены, они еще и, черт возьми, очень храбрые, они стоят твердо», — подчеркнул офицер запаса ВС США.
Риттер отметил, что надежды киевского режима на отступление российских сил оказались безосновательны, при этом штурмовые отряды ВСУ понесли большие потери в личном составе и в бронетехнике западного производства.