С Новым Годом!

Скотт Риттер: украинские военные в ходе контрнаступления были поражены жестким отпором российской армии

Армия
Скотт Риттер: украинские военные в ходе контрнаступления были поражены жестким отпором российской армии

Большинство личного состава ВСУ, участвующего в контрнаступлении, поражено жестким и профессиональным отпором российской армии. Такое заявление сделал американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он сообщил в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом, что атаки украинской армии на позиции ВС РФ сразу пошли не по плану.

«Российская армия, возможно, самая профессиональная в Европе. Эти мобилизованные ребята не только отлично подготовлены, они еще и, черт возьми, очень храбрые, они стоят твердо», — подчеркнул офицер запаса ВС США.

Риттер отметил, что надежды киевского режима на отступление российских сил оказались безосновательны, при этом штурмовые отряды ВСУ понесли большие потери в личном составе и в бронетехнике западного производства.

#скотт риттер #контрнаступление всу #спецоперация вс рф #потери всу