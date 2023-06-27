Якутский мэр потребовал отправлять пьяных бомжей в трудовые лагеря

Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил создать трудовые лагеря для бездомных, ведущих аморальный образ жизни, передает портал «Эхо Столицы». При этом в Госдуме уже отреагировали на инициативу градоначальника.
Идея усилить контроль над людьми без определенного места жительства прозвучала во время ежегодного празднования Ысыаха Туймаады в Якутии. На приуроченной к событию пресс-конференции глава городской администрации сказал, что бомжи могли бы работать, но вместо этого лишь занимаются «пьянством, развращением людей и портят общественные места».
«Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря», — парировал мэр.
При этом подробных объяснений, каким образом он видит организацию работы бездомных, в частности, мотивационную часть, Григорьев не привел. Зато на инициативу отреагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Народный избранник полагает, что возвращение трудовых лагерей и медвытрезвителей для людей без определенного места жительства — это правильно.
«Идея правильная, этой социальной группой граждан нужно обязательно заниматься, чтобы не было определенной криминогенной динамики: преступности и еще каких-то действий», — заявил собеседник «Газеты.Ru».
Подобная практика, по словам Хамзаева, существует и на международном уровне, но с точки зрения организации необходимо качественно подойти к этому вопросу. Депутат считает, что такие методы допустимы в качестве социальной реабилитации, а потому их нужно ввести во всех российских регионах, а не только в Якутии.
«Такими темпами недалеко и до статьи в уголовном кодексе, запрещающей тунеядство. СССР 2.0 все ближе и ближе», — иронизируют авторы Telegram-канала «Выборы выборы, выборы».
Исправительно-трудовые лагеря СССР прекратили свое существование еще в 60-е годы, однако дискуссия о применении подобной практики в современной России к определенным слоям населения не раз возобновлялась. К примеру, в апреле башкирские депутаты предложили наказывать заключенных за некачественную работу. Подробнее — в нашей статье.