Якутский мэр потребовал отправлять пьяных бомжей в трудовые лагеря

Подобная практика, по словам Хамзаева, существует и на международном уровне, но с точки зрения организации необходимо качественно подойти к этому вопросу. Депутат считает, что такие методы допустимы в качестве социальной реабилитации, а потому их нужно ввести во всех российских регионах, а не только в Якутии.