Atlantico: европейцы живут хуже американцев из-за деградации экономики

Жители Европы стали жить хуже американцев в результате экономической деградации Евросоюза, заявил для французского издания Atlantico обозреватель под псевдонимом Дон Диего де Ла Вега.
Он напомнил, что в 2008 году европейская экономика находилась почти на том же уровне, что и американская. Их ВВП составляли 16 трлн долларов и 14,7 трлн соответственно, а сейчас у ЕС показатель равняется 20 трлн долларов против более чем 25 трлн у США.
Такое отставание не связано с выдающимися показателями Соединенных Штатов, ведь у них тоже наблюдается снижение производительности и темпов роста экономики. Речь идет о деградации ЕС в целом, выражающейся в уменьшении человеческого капитала, сложностях с модернизацией промышленности, накоплении капитала и т. п., говорится в статье.