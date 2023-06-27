Atlantico: европейцы живут хуже американцев из-за деградации экономики

Он напомнил, что в 2008 году европейская экономика находилась почти на том же уровне, что и американская. Их ВВП составляли 16 трлн долларов и 14,7 трлн соответственно, а сейчас у ЕС показатель равняется 20 трлн долларов против более чем 25 трлн у США.