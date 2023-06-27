Украине с самого начала конфликта было предначертано поражение от России. На это обратил внимание радиоведущий из США Гарланд Никсон.
Журналист провел параллель между возникшим кризисом и игрой в шахматы, где исход партии оказывается понятен за несколько шагов до проигрыша. Он констатировал, что коллективному Западу так и не удалось ослабить Москву.
«Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена», — подчеркнул Никсон, выступая на своем YouTube-канале.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о провале сотрудничества между западными странами и украинским государством. Он счел «неправильным пониманием ситуации» продолжающуюся поддержку Киева. Политик коснулся этого вопроса в интервью Bild.