Reuters: Дания собирается одновременно обучать пилотированию F-16 до шести украинских летчиков

Международный план обучения украинских пилотов на F-16 все еще разрабатывается и не утвержден союзниками по НАТО. В Копенгагене пока не знают, сколько времени понадобится для подготовки первых украинских летчиков к пилотированию боевых самолетов американского производства, отметили обозреватели Reuters.