Reuters: Дания собирается одновременно обучать пилотированию F-16 до шести украинских летчиков

До шести пилотов ВВС Украины и до 40 лиц технического персонала смогут одновременно проходить обучение управлению и обслуживанию истребителей F-16 в Дании. Такие планы имеет датское минобороны, сообщает агентство Reuters.
«Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания», — приводит агентство слова представителей военного ведомства королевства.
Международный план обучения украинских пилотов на F-16 все еще разрабатывается и не утвержден союзниками по НАТО. В Копенгагене пока не знают, сколько времени понадобится для подготовки первых украинских летчиков к пилотированию боевых самолетов американского производства, отметили обозреватели Reuters.