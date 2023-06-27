Лукашенко рассказал о предложении Путину не торопиться с решением на фоне событий 24 июня

Самое опасное в ситуации в России было ее возможное развитие. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Главу государства выступил во Дворце независимости. По его словам, самое опасное на фоне событий в России было дальнейшее развитие ситуации и последствия.
«Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) - мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с (основателем ЧВК «Вагнер» Евгением. – Прим. ред.) Пригожиным, с командирами его», – сказал Лукашенко.
Политик добавил, что президент РФ также в беседе с ним заявил о нежелании основателя «оркестра» ни с кем разговаривать.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что были достигнуты определенные договоренности на фоне событий 24 июня. Сейчас они реализовываются.