Российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось разыграть британского оппозиционного политика Дэвида Лэмми. Блогеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Лейборист в беседе с «бывшим лидером» подтвердил курс Лондон на накачку Украины оружием. По его словам, правительство намерено увеличить поставки военной техники и оборудования.
Лэмми предрек, что 2023 год будет тяжелым. Также он допустил затягивание боевых действий. Британский политик добавил, что Лондон не собирается уступать Москве никакие территории.
Ранее Вован и Лексус пообщались с председателем Федеральной резервной системы США. Блогеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским.