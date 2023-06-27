Challenges: во Франции прошли первые испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX

Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX на полигоне в Бискарросе. След от полета ракеты можно было наблюдать даже на севере Испании.
Издание Challenges во вторник, 27 июня, сообщило, что след от испытанной V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над севером Испании. Двигатель V-MAX был разработан компанией ArianeGroup. Благодаря ему ракета может разгоняться до шести тысяч километров в час.
Программа разработки V-MAX была анонсирована еще в 2019 году, когда министром обороны Франции являлась Флоранс Парли. Срочность проекта она мотивировала тем, что Франция не может оставаться в стороне, когда некоторые страны уже обладают гиперзвуковым оружием.