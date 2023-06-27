«Нет будущего». Члены региональных ячеек ЛДПР массово бегут к «Новым людям»

В самих же «Новых людях» задумали создать политический союз с Партией роста. Во вторник, 27 июня, лидер политсилы Алексей Нечаев заявил о готовности создать такое объединение, чтобы «бороться с непорядком и нестабильностью». Бизнесмен уточнил, что речи про юридическое слияние не идет, но политологи выстроили иные предположения. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».