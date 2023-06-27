«Нет будущего». Члены региональных ячеек ЛДПР массово бегут к «Новым людям»

Отток либерал-демократов из партии ныне покойного Владимира Жириновского продолжается. Как сообщают СМИ, в одном из районов Якутии сбежало целое отделение ЛДПР, а в Тюменской области началась уже вторая волна миграции к политическим оппонентам в «Новые люди».
Информационное агентство URA.RU пишет, что 26 июня руководитель ячейки в одном из районов Тюмени — Тарманы — Андрей Никитин покинул свой пост. При этом координатор не ограничился заявлением об отставке, а прихватил с собой и весь партийный актив.
Уже бывший либерал-демократ в соцсетях написал, что прежде планировал баллотироваться на выборах депутатов Тюменской гордумы, однако впоследствии пересмотрел свои приоритеты.
«Чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что не схожусь взглядами с теми, кто сегодня принимает ключевые решения. Именно поэтому принял важное решение — выйти из ЛДПР. Нашел дальнейшее развитие для себя в новой партии, в которой хочу продолжать свой путь. "Новые люди" — партия, в которую я верю и с которой в ближайшее время свяжу свою жизнь», — заявил Никитин.
Для Тюменского отделения ЛДПР подобные «сюрпризы» не в новинку — в конце апреля координатор ячейки партии Ленинского района Евгений Шульгин сделал аналогичный шаг в сторону «Новых людей». Свой поступок он объяснил тем, что не видит будущего в партии: также, как и его команда.
«Мнение одного человека стало единственно верным, и другие не имеют возможности для развития. Мы с командой Ленинского округа Тюмени продолжаем заниматься общественной и политической деятельностью. Мы стали сторонниками партии "Новые люди", потому что именно в ней мы видим перспективы и будущее», — писал в конце апреля Шульгин в соцсетях.
Источники Telegram-канала «Погоны и Галстуки» (ПиГ) подтвердили, что перспективы для партийного роста, действительно, отсутствуют. Лидер регионального отделения ЛДПР Владимир Сысоев, по оценкам инсайдеров, не терпит конкуренции и при проявлении даже минимальной активности старается ослабить позиции этого человека.
К слову, собеседники «ПиГ» еще в мае предполагали, что Тюменскую ЛДПР ждет утечка депутатов, в том числе, из-за примера Шульгина.
Тем временем аналогичная ситуация складывается и в Якутии. Как утверждают собеседники Telegram-канала BRIEF, сбежало целое отделение либерал-демократов в Ленском районе, а также ряды ЛДПР покинули два действующих депутата райсовета Нерюнгри. На выборах они планируют представлять «Новых людей».
Как и предполагали российские эксперты, после смерти первого лидера либерал-демократов политсила продолжает существовать лишь за счет «инерции вождя». Так, по мнению ряда политологов, ЛДПР презентовала на ПМЭФ-2023 нейросеть «Жириновский» даже не для привлечения электората, а для сохранения действующих сторонников партии.
В самих же «Новых людях» задумали создать политический союз с Партией роста. Во вторник, 27 июня, лидер политсилы Алексей Нечаев заявил о готовности создать такое объединение, чтобы «бороться с непорядком и нестабильностью». Бизнесмен уточнил, что речи про юридическое слияние не идет, но политологи выстроили иные предположения. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».