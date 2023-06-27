«Преступный курс». Захарова дала оценку планам по вывозу ценностей Киево-Печорской Лавры

Киевский режим под руководством президента Украины Владимира Зеленского придерживается преступного курса, направленного на разрушение традиционных основ украинского общества. И ярким примером этому является запланированный Киевом при поддержке Запада вывоз за границу ценностей Киево-Печорской лавры.
Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
«Как стало известно из опубликованного на днях сообщения СВР России, киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых. Подобный вопиющий акт – это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп», – подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
Причем, по ее словам, речь идет не только о разграблении святынь, но и о том, что украинцы и все мировое Православие могут навсегда лишиться культурного, исторического и религиозного достояния.
Но власти Украины не берут во внимание ни эти соображения, ни интересы простых украинцев. Сама Украина не представляет для киевского режима никакой ценности, и потому власти распродают страну по частям.
Именно поэтому российская сторона регулярно обсуждает действия киевских властей, и в том числе гонения на священнослужителей, монахов и прихожан канонической УПЦ, с руководством Секретариатом ЮНЕСКО.
«По их результатам [этих бесед] нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра". Насколько нам известно, аналогичные заверения получены и российскими журналистами», – добавила Мария Захарова.
И в то время пока ВСУ используют культурные и религиозные объекты в военных целях, российские Вооруженные силы прикладывают усилия к тому, чтобы не допустить нарушений обязательств РФ по конвенциям ЮНЕСКО, подчеркнула представитель МИД РФ.