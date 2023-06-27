Период «евросклероза». Политолог Ткаченко обозначил перспективы ЕС расширить мажоритарное голосование

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон публично выступили за ограничение права вето в ЕС и расширение мажоритарного голосования. По мнению российского политолога Станислава Ткаченко, в обозримом будущем такие перемены внутри ЕС недостижимы.
Как сообщило издание Puls 24, по словам лидеров Германии и Франции, это необходимо для того, чтобы союз стал более независимым и смог «нарастить геополитические мощности». Также они рассчитывают, что это поможет добиться быстрого и конкретного прогресса в процессе расширения Евросоюза.
Канцлер Германии и президент Франции считают, что ЕС не должен утратить дееспособности, а для этого необходимы «эффективные институты и более быстрые процессы принятия решений». Этого можно добиться только за счет расширения квалифицированного мажоритарного голосования в Совете ЕС, указали политики.
«Европа должна стать более независимой и нарастить геополитические мощности для того, чтобы самой определять мировой порядок, в этом и заключается первый большой вызов, — подчеркнули Макрон и Шольц. — Для того, чтобы в будущем Европа была сильной, нам нужно сейчас активнее инвестировать деньги в наши вооруженные силы и основы европейской оборонной промышленности».
Шольц и Макрон также подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией. А в связи с 60-летним юбилеем Елисейского договора канцлер Германии заявил:
«Франция протянула Германии руку в знак прощения. Это исторический жест. Теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать — изначальный мирный проект завершен. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры».
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, руководитель программы «Дипломатия» СПбГУ Станислав Ткаченко, на смягчение правил голосования в ЕС может повлиять только новый период его процветания.
«Вообще-то, демонтаж нормы о консенсусе идет в Евросоюзе еще со времен Маастрихстского договора, который положил начало собственно созданию ЕС [подписан 7 февраля 1992 года — прим. ред.]. Пока что часть европейцев предлагает, чтобы консенсус не действовал при решение важнейших экономических и социальных вопросов. На фоне того, как разнонаправленно развиваются многие страны ЕС, этот вопрос должен был неизбежно встать "ребром" на повестке дня», — отметил Ткаченко.
Однако проблема в том, что сейчас сам Евросоюз находится в достаточно плохом состоянии: из-за политического отказа от энергоносителей из РФ его экономика серьезно «просела», а в самой еврозоне началась рецессия.
«Поэтому именно сейчас перспективы того, что консенсус при голосовании по важнейшим вопросам будет отменен и введено мажоритарное голосование, минимальны. Ну, а на будущее загадывать не стоит, мало ли что внутри ЕС может измениться? Как известно, в самом Евросоюзе есть периоды "еврооптимизма", "евроскептицизма", "евросклероза" и т. д. Вот если вдруг наступит очередной период "еврооптимизма", то, возможно, консенсус при принятий ключевых решений и отменят. В целом, сама логика истории развивается в ту сторону, что рано или поздно будет введено мажоритарное голосование с квотами — то есть, если три четверти членов ЕС поддерживают то или иное решение, то оно принимается. Но это — вопрос не ближайших лет», — сообщил Ткаченко.
Политолог отметил, что наибольшее сопротивление отмене консенсуса наверняка окажут страны вроде Польши или Венгрии, которые всегда охотно накладывали вето на решения ЕС ради извлечения максимальной выгоды для себя.
Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил СМИ, что Евросоюзу не удалось при помощи санкций ни поставить РФ «на колени», ни добиться разрешения конфликта на Украине.