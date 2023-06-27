Период «евросклероза». Политолог Ткаченко обозначил перспективы ЕС расширить мажоритарное голосование

Как сообщило издание Puls 24, по словам лидеров Германии и Франции, это необходимо для того, чтобы союз стал более независимым и смог «нарастить геополитические мощности». Также они рассчитывают, что это поможет добиться быстрого и конкретного прогресса в процессе расширения Евросоюза.