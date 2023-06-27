В Екатеринбурге двух студентов арестовали за шеврон батальона «Азов» на аватаре

Суд заключил под стражу двух студентов УрГУПС на семь суток за то, что они поставили на аватарку символику украинского батальона «Азов»✱ (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России), сообщает сайт Железнодорожного районного суда в Екатеринбурге.