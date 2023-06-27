В Екатеринбурге двух студентов арестовали за шеврон батальона «Азов» на аватаре

Суд заключил под стражу двух студентов УрГУПС на семь суток за то, что они поставили на аватарку символику украинского батальона «Азов»✱ (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России), сообщает сайт Железнодорожного районного суда в Екатеринбурге.
Двух молодых людей признали виновными в распространении экстремистских материалов. По данным суда, студенты, используя локальную сеть университета, от имени пользователя СДМ установили на аватар картинку шеврона батальона «Азов». Действия россиян выявили сотрудники ФСБ.
Арестованные заявили, что полностью признают вину и раскаиваются в содеянном. Суд счел это смягчающим обстоятельством, арестовав студентов на семь суток.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация