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«На грани». Пхеньян обвинил США и Южную Корею в попытке развязать термоядерную войну

Европа и США
«На грани». Пхеньян обвинил США и Южную Корею в попытке развязать термоядерную войну

Министерство иностранных дел КНДР обвинило руководство Соединенных Штатов и Южной Кореи в намеренной эскалации в регионе. Ситуация накалилась настолько, что в Пхеньяне уже всерьез рассматривают возможность нанесения ядерного удара, сообщили журналисты американского издания The Wall Street Journal.

Пхеньян, уточнили обозреватели, сравнивает нынешний уровень напряженности в регионе с ночью перед началом Корейской войны 1950 года, когда Вашингтон и Сеул погрузились в «бредовые антикоммунистические настроения».

«Подобные воинственные действия США усилили военную напряженность на Корейском полуострове, а в Северо-Восточной Азии уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию на грани ядерной войны», — заявили представители Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«На грани». Пхеньян обвинил США и Южную Корею в попытке развязать термоядерную войну

Северокорейские власти уверены, что Белый дом целенаправленно посягает на суверенитет и безопасность КНДР. Более того, с 2023 года давление Вашингтона стало более настойчивым, чем когда-либо прежде, и достигло порога, который «больше нельзя терпеть».

В Пхеньяне уверены, что крупномасштабный конфликт на Корейском полуострове быстро перерастет в «беспрецедентную термоядерную войну». Власти КНДР предупредили, что последствия будут катастрофическими и необратимыми для всего человечества.

«На грани». Пхеньян обвинил США и Южную Корею в попытке развязать термоядерную войну

Корейские власти продолжат наращивать усилия по обороноспособности с целью защиты своего суверенитета, включая разработку ракетного вооружения и атомные исследования.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как северокорейские хакеры профинансировали ядерную программу Пхеньяна. Благодаря своим навыкам и большому уровню организации они смогли за пять лет заполучить более трех миллиардов долларов.

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