«На грани». Пхеньян обвинил США и Южную Корею в попытке развязать термоядерную войну

Северокорейские власти уверены, что Белый дом целенаправленно посягает на суверенитет и безопасность КНДР. Более того, с 2023 года давление Вашингтона стало более настойчивым, чем когда-либо прежде, и достигло порога, который «больше нельзя терпеть».