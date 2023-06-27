Экономическая стойкость России удивила западные страны, а Соединенные Штаты серьезно разозлились из-за успехов Москвы, говорится в статье издания Foreign Policy (FP).
По словам аналитиков, секрет российского экономического успеха достаточно прост. США и другие страны Запада ожидали, что другие мировые государства присоединятся к их санкциям против Москвы. Однако власти РФ приложили значительные дипломатические усилия для сохранения нейтралитета независимых стран, пишет «ПолитРоссия».
Плюс ко всему многие державы преследуют одну и ту же цель, что и Кремль. Страны хотят добиться многополярного мирового порядка, что серьезно огорчает США, поскольку этот факт мешает им навязывать другим свою внешнюю политику.
«Именно эта дихотомия между "Западом и остальными", которую Москва подчеркивала в своих информационных операциях в связи с конфликтом, сделала российскую экономику удивительно устойчивой», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что обозреватель издания The Times Макс Гастингс призвал Запад смириться с историческим разворотом России, передает телеканал «360».