Foreign Policy: экономическая стойкость России удивила Запад и разозлила США

По словам аналитиков, секрет российского экономического успеха достаточно прост. США и другие страны Запада ожидали, что другие мировые государства присоединятся к их санкциям против Москвы. Однако власти РФ приложили значительные дипломатические усилия для сохранения нейтралитета независимых стран, пишет «ПолитРоссия».