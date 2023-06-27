Немецкий концерн Rheinmetall обещал передать ВСУ еще 14 танков Leopard 2 в 2024 году

Соответствующее соглашение достигнуто между властями ФРГ, Нидерландов и Дании, о чем во вторник, 27 июня, рассказал журналистам представитель концерна. Первый танк Leopard 2A4 должен поступить ВСУ в начале 2024 года. Общая стоимость сделки не называется, но по словам представителей Rheinmetall, речь идет о «трехзначном числе в миллионах евро».