Россия стала 17-й в рейтинге мировых экспортеров продовольствия

Россия вновь вошла в число 20 ведущих поставщиков продовольствия: по итогам 2022 года она заняла 17-е место, увеличив свою долю на рынке до 2,1%, следует из сообщения Федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Кроме того, у страны оказался наибольший среди участников рейтинга прирост объема поставок продукции агропромышленного комплекса за последние десять лет, который составил 2,5 раза.
В прошлом году экспорт сельхозпродукции из России увеличился на 12%, достигнув в денежном выражении 41,6 млрд долларов. В частности, выручка от продаж зерна за рубеж поднялась на 18%, масложировой продукции — на 25%, мясной продукции — на 23%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 1,6%.
В то же время отгрузки рыбы и морепродуктов в прошлом году относительно предыдущего периода уменьшились на 12%, молочной продукции — на 1,9%, свидетельствуют данные «Агроэкспорта».