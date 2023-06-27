Россия стала 17-й в рейтинге мировых экспортеров продовольствия

В прошлом году экспорт сельхозпродукции из России увеличился на 12%, достигнув в денежном выражении 41,6 млрд долларов. В частности, выручка от продаж зерна за рубеж поднялась на 18%, масложировой продукции — на 25%, мясной продукции — на 23%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 1,6%.