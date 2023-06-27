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Володин поручил выяснить, кто из политиков пытался покинуть РФ на фоне обострения ситуации

Политика
Володин поручил выяснить, кто из политиков пытался покинуть РФ на фоне обострения ситуации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил руководителю комитета по безопасности Василию Пискареву вместе с правоохранителями выяснить, кто из представителей власти пытался покинуть Россию на фоне обострения ситуации в стране.

В рамках заседания спикер нижней палаты парламента отметил, что он осуждает тех, кто покинул РФ в сложное для страны время. По мнению политика, такие действия должны быть наказуемы.

«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», — подчеркнул Володин.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее признался, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России, передает телеканал «360».

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