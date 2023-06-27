Володин поручил выяснить, кто из политиков пытался покинуть РФ на фоне обострения ситуации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил руководителю комитета по безопасности Василию Пискареву вместе с правоохранителями выяснить, кто из представителей власти пытался покинуть Россию на фоне обострения ситуации в стране.
В рамках заседания спикер нижней палаты парламента отметил, что он осуждает тех, кто покинул РФ в сложное для страны время. По мнению политика, такие действия должны быть наказуемы.
«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», — подчеркнул Володин.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее признался, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России, передает телеканал «360».