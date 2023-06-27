Леонков невысоко оценил шансы ЕС на создание системы защиты от гиперзвукового оружия

Аналитик подчеркнул, что в Вашингтоне пытались угрожать созданием такого же прототипа еще в 2021 году. Однако своих слов американские политики так и не сдержали. Он убежден, в Европе уж тем более нет необходимых технологий для такой сложной задачи.