Леонков невысоко оценил шансы ЕС на создание системы защиты от гиперзвукового оружия

Планы Евросоюза о создании системы против гиперзвукового оружия ВС РФ выглядят нереалистично. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик подчеркнул, что в Вашингтоне пытались угрожать созданием такого же прототипа еще в 2021 году. Однако своих слов американские политики так и не сдержали. Он убежден, в Европе уж тем более нет необходимых технологий для такой сложной задачи.
«Баллистическую цель можно сбить. Но если она маневрирует, это уже сложности. А если она маневрирует на гиперзвуковых скоростях, это особая сложность», — пояснил Леонков.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО готовится разработать «ответ» российскому ракетному гиперзвуковому комплексу «Кинжал». Соответствующие договоренности были достигнуты с компанией MBDA.