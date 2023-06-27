Пленный боец ВСУ рассказал, как ему вручили повестку на улице и отправили на подготовку в Словакию

Украинский военнопленный рассказал рассказал, как почти случайно получил повестку в армию. Ее ему вручили прямо на улице, а потом отправили в Словакию, где он с сослуживцами проходил неординарную боевую подготовку.
Видео допроса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Рядовой, представившийся Григорием Замиховским, рассказал, что не планировал вступать в украинскую армию. Повестку ему вручили, когда он шел в аптеку за лекарствами для ребенка.
«Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора», — сообщил Замиховский.
Во время подготовки с мобилизованными работали психологи, которые практиковал НЛП-подход с многократным повторением фраз о том, что «русские солдаты плохие, их надо убивать». Сам Замиховский сдался в руки российских военных в ходе первого штурма.