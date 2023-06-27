Фанатка Pink во время концерта бросила к ногам певицы прах матери

Поклонница творчества поп-певицы Pink на концерте бросила к ногам звезды прах собственной матери. Останки находились в небольшом пакете.
Записью, во время которой из зрительного зала кидают пакет с прахом, поделилось издание Mirror. На видео видно, как исполнительница в недоумении взяла пакет в руки и пояснила со сцены, что не знает, как это воспринимать.
«Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого», — прокомментировала поступок фанатки звезда.
Ошеломленная происходящим Pink отнесла пакет на край сцены и через некоторое время продолжила свой концерт. Неприятный инцидент произошел в Великобритании. Сейчас исполнительница находится в своем восьмом гастрольном туре.