Юшков: Россия, закупая у Белоруссии топливо, спасает ее от санкций

Россия покупает у Белоруссии нефтепродукты не потому, что ей не хватает своих, а для того, чтобы поддержать союзника, попавшего под западные санкции заодно с Москвой.
Об этом в беседе с НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сообщение белорусского посла в РФ Дмитрия Крутого о том, что в 2023 году Белоруссия планирует экспортировать в Росси. Порядка миллиона тонн нефтепродуктов, чего никогда до сих пор не было.
Как напомнил, в связи с этим заявлением, Игорь Юшков, Белоруссия экспортировала европейским потребителям по 11 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но поддержав Россию, она лишилась этой статьи доходов. Поэтому решение России поддержать союзника, потерявшего доступ к европейскому рынку бензина и топлива, было ожидаемым.
«Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в основном снабжаются за счет российской нефти. Традиционно они покупали около 18 миллионов тонн российской нефти. Они перерабатывали эту нефть, примерно 6 миллионов тонн нефтепродуктов они потребляли для внутреннего рынка, а 11 миллионов экспортировали в Европу – это была существенная строка дохода белорусской экономики. Нефтепродукты Белоруссии – это дизельное топливо и бензин, на третьем месте – мазут. Теперь они либо в Россию продают свои продукты, либо через Россию экспортируют в третьи страны», – сообщил эксперт-энергетик.
Также он добавил, что один миллион тонн нефтепродуктов – это еще мало в сравнении с прошлым годом. Дело в том, что Белоруссия стала меньше закупать у РФ нефти, и соответственно меньше перерабатывает.
«У нас своих нефтепродуктов всегда было достаточно, мы сами очень крупный экспортер. Конечно, нам нет необходимости покупать с точки зрения дефицита, это просто элемент поддержки. Белоруссия попала под санкции в упряжке с Россией. Мы проявляем жест добрососедства, помогаем им устоять, чтобы они не закрывали свои НПЗ», – добавил Юшков в завершение беседы.
Напомним, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что принятый Брюсселем 23 июня очередной – 11-й – пакет антироссийских санкций вывел экономическую войну Запада против Москвы на качественно новый уровень, так как открывает возможности для давления на страны, сотрудничающие с РФ.