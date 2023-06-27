Юшков: Россия, закупая у Белоруссии топливо, спасает ее от санкций

Об этом в беседе с НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сообщение белорусского посла в РФ Дмитрия Крутого о том, что в 2023 году Белоруссия планирует экспортировать в Росси. Порядка миллиона тонн нефтепродуктов, чего никогда до сих пор не было.