Путин: ВС РФ не пришлось снимать задействованные в спецоперации подразделения во время событий 24 июня

Военному ведомству страны на фоне событий 24 июня не пришлось снимать боевые подразделения ВС РФ, задействованные в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил благодарность всему личному составу вооруженных сил страны, правоохранительным органам и спецслужбам за отвагу, доблесть и непоколебимую верность народу.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно обменивается мнениями с президентом Белоруссии Александром Лукашенко насчет ситуации 24 июня.