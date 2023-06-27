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Путин: ВС РФ не пришлось снимать задействованные в спецоперации подразделения во время событий 24 июня

Армия
Путин: ВС РФ не пришлось снимать задействованные в спецоперации подразделения во время событий 24 июня

Военному ведомству страны на фоне событий 24 июня не пришлось снимать боевые подразделения ВС РФ, задействованные в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил благодарность всему личному составу вооруженных сил страны, правоохранительным органам и спецслужбам за отвагу, доблесть и непоколебимую верность народу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно обменивается мнениями с президентом Белоруссии Александром Лукашенко насчет ситуации 24 июня.

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