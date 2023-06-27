«Новые люди» ушли в Рост. Зачем в РФ объединяются правые силы

Одна из самых молодых российских партий «Новые люди» (НЛ) готова взять под свое крыло Партию роста (ПР), основанную на базе «Правого дела» и получившую «вторую жизнь» после возвращения в 2016 году сопредседателя и ныне действующего лидера либерал-консерваторов, бизнесмена Бориса Титова (ранее он занимал пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей).
Во вторник, 27 июня, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на совместной пресс-конференции с Титовым заявил о готовности создать политический союз, чтобы «бороться с непорядком и нестабильностью». При этом бизнесмен уточнил, что речи про юридическое объединение не идет.
«Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза двух партий как основы для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России, — сказал Нечаев. — Более важен вопрос о том, что будет с Россией. Как нам сделать, чтобы она оставалась современной страной, чтобы она развивалась».
Согласно анонсу ТАСС, подразумевалось «обсуждение планов на грядущие выборы», однако источники газеты «Коммерсантъ», близкие к администрации президента и руководствам партий, не исключили полноценное слияние двух организаций или даже поглощение Партии роста «более успешными» конкурентами. В нюансах разбиралась «Политика Сегодня».
Слухи
Подобные «слухи» о слиянии двух политических партий, идеология которых во многом направлена на защиту прав предпринимателей, появились еще около двух лет назад. На тот момент официального подтверждения такого рода домыслам не нашлось, но сейчас источники «Коммерсанта» из Партии роста делают противоположные заявления.
По их словам, процесс объединения «Новых людей» и Партии роста «так или иначе идет», но публичного признания пока ждать не стоит. Тем не менее предполагается, что НЛ и ПР будут выдвигать единых кандидатов на последующих выборах.
«Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции. Скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах», — предположил инсайдер, приближенный к руководству Партии роста.
Как утверждают собеседники газеты, в АП не против такого слияния. Примечательно, что «Новые люди», созданные в 2020 году, на первых для них выборах прошли в Госдуму с 5,6% голосов. На фоне усиления политического веса партии Нечаева в экспертном сообществе предположили, что в администрации президента попытались создать идеальную для будущей России либеральную партию «в пробирке».
История же Партии роста началась с 2008 года. Политсила была создана на основе трех самораспустившихся партий — «Гражданская сила», Демократическая партия России и «Союз правых сил».
Несмотря на намерение стать «второй партией власти», а со временем и первой, а также ребрендинг и внутрипартийные реформы объединения, ПР не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах ни в 2016, ни в 2021 годах.
«Красиво уйти»?
Объединение «Новых людей» и Партии роста даст возможность Титову «красиво» закрыть свой проект, поскольку политсила уже не столь активна, как прежде, а самоликвидация не так предпочтительна, предположили анонимные собеседники «Коммерсанта».
Впрочем, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что это вовсе не попытка уйти. По его мнению, взаимное обогащение было бы интересно и НЛ и ПР, но действительно — есть риск механического объединения путем поглощения «Новыми людьми» Партии роста.
«Членам Партии роста нужны некоторые инструменты влияния, а думская фракция и присутствие "Новых людей" в региональных парламентах — это тоже рычаг влияния, который было бы логично задействовать», — считает политолог.
Политолог Константин Калачев согласился с коллегой, что несмотря на «замороженность» партии Титова, она является активом. По его словам, заявленный союз — выгодное решение, но лишь в случае, если Партия роста не потеряет свою «субъективность», иначе она просто «растворится».
«А вот формировать повестку вместе — это вполне реально. У Партии роста серьезная экономическая программа, которая пересекается с программой "Новых людей". Возможен синергетический эффект», — констатировал Калачев.
Новая коалиция
Объединение «Новых людей» и Партии роста на сегодняшний день носит символический характер, поскольку в перспективе предполагается не просто союз партий, а создание большой коалиции «новых правых сил», рассуждает в беседе с «Политикой Сегодня» политолог Илья Гращенков.
Эксперт обратил внимание, что этот шаг в большей степени выступает как призыв для всех правых и прогрессивных сил объединиться, найти общий язык и выступить с программой на всех последующих выборах — так появится возможность существенно увеличить количество мандатов.
«[Новые правые силы] должны противостоять силам архаики, левому повороту, возвращению в СССР, госплану 2.0 и быть объединением всех прогрессивных сил, которые базируются на идеях демократии, прогресса, развития, открытости страны для мира, рыночной экономики и претворения в жизнь какой-то новой экономической политики —такого НЭП 2.0», — объяснил собеседник «ПС».
В перспективе, помимо Партии роста, в состав этого союза могут войти и другие партии правого демократического толка, лидеры мнений и, возможно, бизнес-структуры или правительственные круги, которые мыслят прогрессивно, а не в направлении «отката в прошлое», допустил политолог.
«[Потенциальный электорат — средний предпринимательский класс — прим. ред.] могли бы планировать какой-то образ будущего для себя в России. Он бы не был связан с тем, что отсюда надо уезжать, релоцироваться, а с тем, что Россия сохранит тот курс, который она взяла 30 лет назад и продолжит идти по этому пути — западному, цивилизационному и демократическому», — заключил Гращенков.
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