«Новые люди» ушли в Рост. Зачем в РФ объединяются правые силы

Как утверждают собеседники газеты, в АП не против такого слияния. Примечательно, что «Новые люди», созданные в 2020 году, на первых для них выборах прошли в Госдуму с 5,6% голосов. На фоне усиления политического веса партии Нечаева в экспертном сообществе предположили, что в администрации президента попытались создать идеальную для будущей России либеральную партию «в пробирке».