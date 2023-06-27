Экономист Дудчак: ЕС намерен сделать так, чтобы россияне ощутили нехватку привычных товаров

Кирилл Логвинов уверен, что ЕС не будет до последнего уговаривать третьи страны следовать санкционному режиму, держась в рамках дипломатии. По его мнению, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение». Также и. о. постпреда отметил: сегодня для многих Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций и финансовый донор», поэтому у Европы «еще достаточно рычагов давления».