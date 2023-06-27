Экономист Дудчак: ЕС намерен сделать так, чтобы россияне ощутили нехватку привычных товаров

Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил накануне и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. По мнению экономиста Александра Дудчака, европейцы усиливают давление на партнеров РФ, но не все из них способны пожертвовать своим суверенитетом ради интересов Запада.
С помощью 11-го санкционного пакета Брюссель хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление долгосрочной экономической блокады» России.
Кирилл Логвинов уверен, что ЕС не будет до последнего уговаривать третьи страны следовать санкционному режиму, держась в рамках дипломатии. По его мнению, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение». Также и. о. постпреда отметил: сегодня для многих Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций и финансовый донор», поэтому у Европы «еще достаточно рычагов давления».
Дипломат полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной борьбы с обходом санкций». Напомним, первые 10 санкционных пакетов касались ослабления экономических связей ЕС с Россией, а 11-й пакет открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с РФ.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, в Брюсселе намерены сделать все, чтобы «раскачать» негативные настроения в российском обществе.
«Ближайшее будущее покажет, что у европейцев из всего этого получится. Конечно, хотелось бы, чтобы все на деле вышло совсем не так, как хочется им. Особенность последнего пакета санкций в том, что они пытаются "работать" с третьими странами, которые обеспечивали значительную часть параллельного импорта в РФ. Насколько я знаю, ЕС уже готовится направить своих переговорщиков в Грузию, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны, которые помогают обходить санкции», — отметил Дудчак.
По его словам, печально, что некоторые торговые партнеры РФ, которых в Москве считают союзниками, так или иначе действуют в русле санкционной политики Запада.
«Так будет не всегда. Заставить абсолютно всех партнеров ввязаться в санкционную войну вряд ли возможно — слишком большое число стран Евросоюз хочет подчинить своей воле, — указал Дудчак. — Понятно, что приятного для нас в 11-м пакете санкций мало. Но, в любом случае, всегда найдутся новые пути обхода рестрикций для многих категорий товаров, которые необходимы россиянам. Кроме того, некоторые наши соседи совсем не хочет терять часть своего экономического суверенитета, действуя в подчиненном положении ЕС и Соединенным Штатам. Эти меры явно мешают им получать серьезную прибыль и пополнять свой бюджет».
При этом аналитик отметил, что несмотря на начавшуюся рецессию в экономике, Евросоюз по-прежнему остается серьезной экономической силой, и у него хватает инструментов для давления на «младших» торговых партнеров.
«Сегодня Брюссель настроен полностью прекратить экспорт в Россию не только товаров "двойного назначения", но и вполне обычных вещей — вроде бытовой техники и химии, комплектующих к автомобилям, сельхозтехнике и т. д. В последний год в небогатых странах вроде Грузии или Армении резко вырос импорт автомобилей из Европы, которые они покупали явно не для себя, а для реэкспорта в Россию. Сегодня европейцы всерьез намерены сделать так, чтобы россияне остро почувствовали нехватку привычных товаров и выступили против действующей власти», — отметил Дудчак.
По его словам, целый ряд важных товаров из Европы вполне можно заменить без большого ущерба для населения.
«Сейчас у нас на глазах число европейских автомобилей на улицах постепенно уменьшается, они заменяются на китайские. Как оказалось, никакой катастрофы в этой сфере не происходит, а китайцы демонстрируют достаточно высокое качество своего автопрома. По крайней мере, они наглядно демонстрируют, что "автомобиль — не роскошь, а средство передвижения". А многие европейские автобрэнды постепенно становятся для россиян именно роскошью — они дороги в обслуживании, к ним не хватает запчастей и т.д.», — заключил Александр Дудчак.
Напомним, в рамках 11-го пакета санкций прекращаются поставки сырой нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также под запрет попали перевозки грузов в страны ЕС автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в РФ.