Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд организовали телефонные переговоры. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.
Стороны подняли на обсуждение сотрудничество между официальными Москвой и Эр-Риядом. Также Путин и Мухаммад бин Салман Аль Сауд условились «о продолжении контактов» между странами.
«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммад бин Салман Аль Сауд выразил поддержку принятым российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — указано в сообщении.
Главы государств побеседовали по телефону и 7 июня. Тогда политики оценили кооперацию в рамках ОПЕК+ и поговорили о наращивании торгово-экономических связей.