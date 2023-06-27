Рогов: ВСУ пошли в новое наступление на Ореховском направлении в районе Работино

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли новую попытку перейти в наступление в зоне спецоперации на Ореховском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, украинская армия при поддержке артиллерии и бронетехники пошла в новое наступление в районе населенного пункта Работино. Противник пытается продвинуться вперед любой ценой, несмотря на потери, добавил он.
Ранее председатель общественного движения заявил, что на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои, подразделения ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую оборону в районе Времевского выступа.