Песков заявил о реализации принятых для стабилизации ситуации в России договоренностей

Договоренности, которые были согласованы для стабилизации ситуации в России, сейчас реализовываются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, были заключены определенные соглашения для избежания худшего варианта развития событий. Плюс ко всему были обещания главы государства и некоторые гарантии.
«Договоренности реализуются», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля ранее сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко сам захотел принять участие в переговорах по стабилизации ситуации в России, передает телеканал «360».