Кедми: Украина пытается давить на власти Израиля в вопросе поставок оружия

Израиль не намерен действовать в ущерб себе, у него хватает собственных забот. Поэтому власти Европейского государства не идут на поводу у Украины, которая отчаянно хочет добиться от Тель-Авива начала поставок вооружений ВСУ.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал израильский политолог и военный эксперт, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Напомним, накануне украинское посольство Украины в Израиле обвинило Тель-Авив в том, что он якобы встал на путь тесного сотрудничества с РФ и занял пророссийскую позицию.
На это, по словам украинских дипломатов, указывают некие «противоречивые события» в первой половине 2023 года, совпавшие с почти полным отсутствием гуманитарной поддержки Украины со стороны Израиля.
Как заявил по этому поводу израильский политолог Яков Кедми, Украина в своем отчаянном желании получить от Израиля военную помощь забывает, что Тель-Авив в первую очередь руководствуется своими национальными интересами, и ему выгодно придерживаться нейтралитета.
«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса [президента Украины Владимира] Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – отметил эксперт.
Но украинское руководство должно понять, что Израиль является самостоятельным государством, и его руководство принимает решения, исходя в первую очередь из израильских интересов, подчеркнул политолог.
И этим интересам, по его словам, отвечает нейтралитет по отношению к российской специальной военной операции на Украине. Израиль продолжает вести в этом направлении выверенную и хорошо взвешенную политику, которую начал, основываясь на данных своих спецслужб и властей.
И к тому же, подчеркнул Кедми, украинский конфликт не очень интересует население Израиля.
«Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – заключил политолог.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у границ европейского государства уже появились «западные противотанковые вооружения», переданные ранее Украине в рамках военной помощи.