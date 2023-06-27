Делавэрский сенатор Макбрайд может стать первой транс-персоной в Конгрессе США

Уточним, что в Макбрайд начала свою политическую карьеру стажером еще при президенте США Бараке Обаме. Кроме того, она работала в руководящем комитете Trans United for Hillary, группы, которая пыталась организовать трансгендеров и их союзников для поддержки кандидатуры Хиллари Клинтон на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году.