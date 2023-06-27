Делавэрский сенатор Макбрайд может стать первой транс-персоной в Конгрессе США

Сенатор штата Делавэр Сара Макбрайд может стать первым членом Конгресса США, совершившим транс-переход. Об этом сообщили журналисты издания Politico.
Макбрайд уточнила, что баллотируется не для увеличения «разнообразия» на Капитолийском холме, а для защиты интересов избирателей.
«Понятно, что разнообразие в правительстве необходимо нам не только для того, чтобы обеспечить здоровую демократию, но и для того, чтобы действительно помогать людям», — подчеркнула политик.
Обозреватели уточнили, что аналогичный тон кандидат избрала и в своей политической кампании. В ней она называет себя «сенатором, который оказался трансгендером».
Политик-трансгендер баллотируется на единственное место в Палате представителей от Делавэра, которое в настоящее время занимает член Демократической партии Лиза Блант Рочестер. Последняя уже объявила, что подаст заявку на замену уходящего в отставку сенатора Тома Карпера.
Уточним, что в Макбрайд начала свою политическую карьеру стажером еще при президенте США Бараке Обаме. Кроме того, она работала в руководящем комитете Trans United for Hillary, группы, которая пыталась организовать трансгендеров и их союзников для поддержки кандидатуры Хиллари Клинтон на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году.
Журналисты отметили, что три года назад Макбрайд смогла набрать 70% голосов на местных выборах. Это позволило ей занять нынешнее место в парламенте штата Делавэр.
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