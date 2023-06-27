Эксперт Риттер предупредил об уничтожении украинской армии из-за лжи НАТО о «победе» Киева

Ложь представителей НАТО о «скорой победе» Украины обрекла ВСУ на провал и уничтожение, заявил офицер армии США в отставке Скотт Риттер.
«НАТО обманула украинцев. Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть», — заявил он.
По словам Риттера, западные союзники Украины убедили Владимира Зеленского в том, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Аналитики НАТО, по его словам, показали компьютерную симуляцию операции, в которой ВСУ побеждают.
Однако в действительности атака ВСУ привела к еще большим потерям личного состава и техники, заключил американский офицер.
Ранее Риттер заявил, что российская армия может начать крупномасштабное наступление после полного провала ВСУ, сообщает «Царьград».