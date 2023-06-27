FP: американские законодатели направили Байдену письмо с просьбой передать ВСУ кассетные боеприпасы

Ряд американских законодателей призвали президента США Джо Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы, чтобы помочь украинской армии в контрнаступлении. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
«Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву прорваться через укрепленные российские линии», — говорится в материале.
Отмечается, что в письме к Байдену законодатели отметили, что отправка на Украину улучшенных артиллерийских снарядов двойного назначения позволит ВСУ более эффективно действовать против российских сил.
Ранее заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер заявила, что украинским войскам нужны кассетные боеприпасы, сообщает «Царьград».