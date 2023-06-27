Элтон Джон дал последний концерт на родине в рамках прощального тура

Британский певец и пианист Элтон Джон дал последний концерт на родине. Выступление состоялось в рамках прощального тура музыканта Farewell Yellow Brick Road.
Обладатель пяти премий «Грэмми» исполнил свои популярнейшие хиты на фестивале Glastonbury. Концерт Джон завершил песней Rocket Man, которая считается его визитной карточкой. Финальную композицию украсил красочный фейерверк, передает телеканал «360».
Напомним, что последний концерт певца в рамках тура намечен на 8 июля. Он состоится в Стокгольме. После заключительного выступления выручка музыканта превысит миллиард долларов, сообщалось ранее.