Петиция по разрыву дипотношений между Украиной и Белоруссией появилась на сайте Зеленского

Петиция с призывом разорвать дипломатические отношения между Киевом и Минском была опубликована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
По словам автора инициативы, его предложение обусловлено сложной ситуацией, которая якобы наблюдается на территории Белоруссии.
Плюс ко всему создатель документа указал на «влияние Минска» на безопасность и стабильность Украины.
Ранее сообщалось, что секретарь украинского СНБО Алексей Данилов допустил участие белорусского президента Александра Лукашенко в переговорах Киева и Москвы, передает телеканал «360».