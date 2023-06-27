Россельхознадзор сообщил о риске распространения сибирской язвы из-за ЧП на Каховской ГЭС

Прорыв дамбы Каховской ГЭС может обернуться распространением сибирской язвы, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт Минсельхозу и правительству Херсонской области.
Вакцинация животных против опасного вируса не была организована должным образов в регионе. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один — в Голопристанском, сообщил Данкверт.
«О складывающейся ситуации мы проинформировали Минсельхоз и правительство региона», — передает его слова РИА Новости.
Также Россельхознадзор направил в адрес вице-премьера региона Виктории Абрамченко проект мероприятий, который позволит снизить последствия прорыва дамбы гидроэлектростанции.
Войска ВСУ в ночь на 6 июня нанесли удары по Каховской ГЭС. Это спровоцировало нерегулируемый сброс воды из водохранилища, из-за чего оказались подтоплены прибрежные районы Херсонской области.