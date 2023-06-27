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Лукашенко: Белоруссия восприняла «близко к сердцу» недавнюю ситуацию в России

Политика
Лукашенко: Белоруссия восприняла «близко к сердцу» недавнюю ситуацию в России

Цветные революции не происходят, если в стране нет для этого причин, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в рамках встречи с силовиками во Дворце Независимости.

По словам главы республики, ему больно было наблюдать за происходящими на территории России недавними событиями.

«Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко обсудил ситуацию в России со своим коллегой Владимиром Путиным, передает телеканал «360».

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