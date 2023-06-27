Уборщик в США случайно уничтожил результаты 25 лет исследований ученых

Уборщик случайно уничтожил многолетние результаты исследований ученых Политехнического института Ренсселера в США.
Мужчина отключил морозильную камеру, где в течение 25 лет при температуре минус 44 градуса Цельсия хранились клеточные культуры и различные образцы. Большинство из них восстановить не удалось.
Университет подготовил иск против фирмы, нанявшей уборщика. Материальный ущерб оценивается в 1 млн долларов (84,5 млн рублей), отмечает The Times Union. Известно, что сам инцидент произошел 17 сентября 2020 года.
Эксперт по климату из Пенсильванского университета Майкл Манн ранее заявил, что 2023 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Это связано с явлением Эль-Ниньо, обусловленным частичным нагревом Тихого океана, отмечает телеканал «360».