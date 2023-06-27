Уборщик в США случайно уничтожил результаты 25 лет исследований ученых

Эксперт по климату из Пенсильванского университета Майкл Манн ранее заявил, что 2023 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Это связано с явлением Эль-Ниньо, обусловленным частичным нагревом Тихого океана, отмечает телеканал «360».