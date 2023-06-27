Марочко: российские войска уничтожили колонну ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские подразделения уничтожили колонну украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Подразделения ВСУ, по его словам, шли в направлении Белогоровки для ротации.
«В районе населенного пункта Верхнекаменское уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенная для замены на позициях вооруженных формирований Украины», — рассказал он РИА Новости.
После уничтожения колонны командование ВСУ отдало приказ о продлении нахождения личного состава и техники в районе Белогоровки на неопределенный срок, добавил офицер НМ ЛНР.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ использовали запрещенные химические боеприпасы на Донецком направлении, сообщает «Царьград».