Премьер-министр Австралии заявил об отказе передавать Украине броневики Hawkei и БТР Bushmaster

Австралия не будет передавать Украине бронеавтомобили Hawkei и бронетранспортеры Bushmaster в рамках нового пакета военной помощи, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, эта техника не поможет украинской армии добиться успеха на поле боя. При этом Альбанезе не стал уточнять, по какой причине Hawkei и Bushmaster не подходят для Украины.
В то же время оппозиционный политик и бывший министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что решение правительства не предоставлять Украине бронемашины и БТР нанесет ущерб международной репутации страны.
Ранее «Царьград» сообщил, что Австралия обсуждает отправку Украине десятков списанных истребителей F/A 18-Hornet.