Власти Польши возложили ответственность за рекордную инфляцию на Россию

Нацбанк тем временем уверяет, что рост цен вызван российской СВО на Украине и пандемией. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава регулятора Адам Глапински поддерживают эту точку зрения, считая, что Россия ответственна за рост инфляции.