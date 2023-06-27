Власти Польши возложили ответственность за рекордную инфляцию на Россию

Цены в Польше взлетели до рекордных отметок, самых высоких по всей Европе. В стране идут дискуссии, кто виноват в разгоне инфляции, пишет РИА Новости.
Некоторые специалисты указывают на государственное финансирование и узкие места в цепочке поставок. Другие считают, что экспансивная налогово-бюджетная политика правящей партии замедляет действия Центрального банка по снижению инфляции.
Нацбанк тем временем уверяет, что рост цен вызван российской СВО на Украине и пандемией. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава регулятора Адам Глапински поддерживают эту точку зрения, считая, что Россия ответственна за рост инфляции.