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Власти Польши возложили ответственность за рекордную инфляцию на Россию

Экономика
Власти Польши возложили ответственность за рекордную инфляцию на Россию

Цены в Польше взлетели до рекордных отметок, самых высоких по всей Европе. В стране идут дискуссии, кто виноват в разгоне инфляции, пишет РИА Новости.

Некоторые специалисты указывают на государственное финансирование и узкие места в цепочке поставок. Другие считают, что экспансивная налогово-бюджетная политика правящей партии замедляет действия Центрального банка по снижению инфляции.

Нацбанк тем временем уверяет, что рост цен вызван российской СВО на Украине и пандемией. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава регулятора Адам Глапински поддерживают эту точку зрения, считая, что Россия ответственна за рост инфляции.

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