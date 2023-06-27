МИД Израиля 3 июля проведет разъяснительную беседу с послом Украины Корнийчуком

Израильский МИД устроит разъяснительную беседу с украинским послом Евгением Корнийчуком 3 июля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Киевского дипломата вызвали в министерство после того, как дипломатическая миссия подвергла критике политику Тель-Авива в ситуации вокруг Украины. Беседу с послом проведет начальник политического отдела МИД Ализа Бен-Нун.
«В связи с его неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины Евгений Корнейчук был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в министерстве иностранных дел», — говорится в распространенном заявлении.
Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее сообщил, что официальный Тель-Авив не намерен отчитываться Киеву о сотрудничестве с Москвой, передает телеканал «360».