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МИД Израиля 3 июля проведет разъяснительную беседу с послом Украины Корнийчуком

Политика
МИД Израиля 3 июля проведет разъяснительную беседу с послом Украины Корнийчуком

Израильский МИД устроит разъяснительную беседу с украинским послом Евгением Корнийчуком 3 июля, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Киевского дипломата вызвали в министерство после того, как дипломатическая миссия подвергла критике политику Тель-Авива в ситуации вокруг Украины. Беседу с послом проведет начальник политического отдела МИД Ализа Бен-Нун.

«В связи с его неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины Евгений Корнейчук был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в министерстве иностранных дел», — говорится в распространенном заявлении.

Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее сообщил, что официальный Тель-Авив не намерен отчитываться Киеву о сотрудничестве с Москвой, передает телеканал «360».

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