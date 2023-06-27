Baijiahao: японцы раскритиковали генсека кабмина Хирокадзу Мацуно из-за позиции по России

Пользователи Сети из Японии набросились с критикой на генсека кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно после его нового антироссийского заявления, передает издание Baijiahao.
Президент РФ Владимир Путин недавно подписал закон, согласно которому 3 сентября в стране будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией. После этого Мацуно сказал, что Токио направил Москве ноту по дипломатическим каналам. Японская сторона также объявила о введении новых санкций против РФ, пишет «ПолитРоссия».
По информации Baijiahao, многих японцев возмутила позиция генсека правительства. Пользователи Сети считают, что введение ограничений против Москвы и поддержка Киева только усугубят ситуацию.
«Другие страны испытывают антияпонские настроения из-за Второй мировой войны, потому что послевоенные расчеты Японии оказались недостаточными», — отметили юзеры.
Плюс ко всему японцы считают, что дипломатия Токио выиграет в случае отказа страны от исторического ревизионизма.
Ранее сообщалось, что Хирокадзу Мацуно назвал «крайне прискорбными» действия России по учреждению нового праздника 3 сентября, передает телеканал «360».