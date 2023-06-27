Baijiahao: японцы раскритиковали генсека кабмина Хирокадзу Мацуно из-за позиции по России

Президент РФ Владимир Путин недавно подписал закон, согласно которому 3 сентября в стране будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией. После этого Мацуно сказал, что Токио направил Москве ноту по дипломатическим каналам. Японская сторона также объявила о введении новых санкций против РФ, пишет «ПолитРоссия».