Politico: США и Запад недовольны медленным наступлением ВСУ

Странам Североатлантического альянса и властям США не нравится, что украинская армия в рамках своего контрнаступления медленно продвигается на линии фронта. Об этом сообщает газета Politico.
«США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой», — говорится в публикации.
Автор статьи подчеркнул, что основная критика состояла в том, что Киев пытается оправдать свои неудачи плохой погодой и другими факторами. Они якобы мешают ВСУ наносить удары по оборонным позициям ВС РФ.
При этом украинское руководство заявляет, что задержки происходят не специально. По их словам, они бы хотели продвигаться быстрее, но войска не могут ускорить этот процесс из-за минных полей и атак со стороны российской авиации, отметили в Politico.