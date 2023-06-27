Режиссер Сергей Попов угодил в больницу после драки на съемочной площадке в Москве

Российский режиссер Сергей Попов оказался в больнице после участия в драке. Потасовка произошла прямо на съемочной площадке в Москве.
Уточняется, что конфликт возник между режиссером и охранником 26 июня. Словесный спор быстро перерос в драку, в которой Попов получил травму головы и потерял сознание. Он был госпитализирован, сообщили «ТАСС» в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы», — уточнил источник.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. За состоянием режиссера наблюдают медики.