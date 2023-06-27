Американцы отчитали Байдена за неудачную шутку о продаже государственных секретов США

Инцидент произошел во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Тогда глава США, не постеснявшись корреспондентов, решил поведать, о чем именно он говорил со своим иностранным коллегой. Байден сыронизировал, что якобы «продал много государственных секретов и очень важных вещей». Его шутка повергла американцев в шок.