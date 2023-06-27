Американцы отчитали Байдена за неудачную шутку о продаже государственных секретов США

Поведение президента США Джо Байдена при представителях СМИ возмутило жителей страны. Их задело шуточное заявление политика о «продаже американских государственных секретов».
Инцидент произошел во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Тогда глава США, не постеснявшись корреспондентов, решил поведать, о чем именно он говорил со своим иностранным коллегой. Байден сыронизировал, что якобы «продал много государственных секретов и очень важных вещей». Его шутка повергла американцев в шок.
«Он вообще не шутит. Это крупнейший продажный американский политик, которому все сошло с рук!» — отчитал его один из интернет-пользователей.
Комментаторы назвали отвратительными выпады американского лидера, совершенные на национальном уровне. Юзеры увидели в них своеобразное признание и даже призвали поместить Байдена за решетку.
Ранее руководитель партнерства «Индийский бизнес-альянс» Сэмми Котвани счел ограничения Вашингтона «инструментом запугивания». Подробности привели на телеканале «360».