Депутаты Госдумы выступили за отмену НДФЛ для граждан с заработком менее 30 тысяч рублей

По мнению ЛДПР, уровень в 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены данного налога, поскольку эта сумма почти в два раза больше минимального размера оплаты труда. Поэтому такой шаг станет действительно ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан..