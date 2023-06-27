Депутаты Госдумы выступили за отмену НДФЛ для граждан с заработком менее 30 тысяч рублей

ЛДПР подготовила законопроект, предусматривающий отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей заработок составляет менее 30 тысяч рублей в месяц. Документ направлен лидером фракции в Госдуме Леонидом Слуцким на отзыв в правительство, пишет ТАСС со ссылкой на текст предложенного закона и пояснительную записку.
Инициатива призвана доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» внесением поправок, согласно которым в отношении лиц с доходом ниже 30 тысяч рублей будет действовать нулевая ставка НДФЛ. Эта мера позволит россиянам сохранять большую часть заработанных денег и повысить качество жизни, указали депутаты.
По мнению ЛДПР, уровень в 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены данного налога, поскольку эта сумма почти в два раза больше минимального размера оплаты труда. Поэтому такой шаг станет действительно ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан..